Die Rosenheim-Cops Abgehängt

Der Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei wird erschlagen in seinem Büro aufgefunden. Kann es sein, dass er von einem Kollegen aus dem Weg geräumt wurde oder steckt gar der Kanzleichef selbst hinter dem Mord? In der Musikakademie sorgt indessen eine kostspielige Ausstellung für Wirbel.

"Rosenheim-Cops" mit Staatsmedaille für Innere Sicherheit geehrt

Am Montag, 19. Juni, kamen drei Schauspieler von "Die Rosenheim-Cops" zu besonderen Ehren: Max Müller, Marisa Burger und Alexander Duda wurden mit der Bayerischen Staatsmedaille für Innere Sicherheit ausgezeichnet. Denn, so Innenminister Joachim Herrmann (CSU), sie "mehrten durch ihre Darstellung auf sympathische Weise das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit".

"Als falscher Polizist" erwarte man diese Auszeichnung erst einmal nicht, sagte der gebürtige Kärntner Max Müller. Er und die Kollegen hätten sich dann aber sehr gefreut. (APA/dpa)