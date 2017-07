Republic of Doyle - Einsatz für zwei Gute Mädchen, böse Mädchen

Jake weiß kaum, wo ihm der Kopf steht. Ausgerechnet als sich eine Klatschreporterin an seine Fersen heftet, soll er Retter in der Not für enge Freunde spielen. Erst wird Staatsanwalt Walter das Opfer eines Komplotts. Seiner Gerichtsakten beraubt, überlässt ihn eine hübsche Fremde nach einem Tête-à-tête in einer höchst delikaten Situation seiner selbst. Kurz darauf gilt es, Jakes Ex-Freundin, die Richterin Allison Jenkins, vor unbekannten Angreifern zu schützen, die sie verfolgen und offenbar ermorden wollen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)