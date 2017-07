Die Barbara Karlich Show Langzeitehe: Wie habt ihr das geschafft?

Thea, 73, Pensionistin aus Kärnten,

feierte vor kurzem ihre "Goldene Hochzeit". Sie weiß, was man tun muss, um eine gute Langzeitehe zu führen. "Eines gehört ganz sicher nicht dazu, nämlich den Mann auf Händen zu tragen. Wenn man nämlich einen Mann zu sehr verwöhnt, kommt er nur auf dumme Gedanken und glaubt vielleicht noch, dass er sich dann alles erlauben kann." Kompromisse sind in Theas Ehe unumgänglich, sagt sie augenzwinkernd: "Wenn ich etwas will, dann gibt mein Mann nach. Wir diskutieren so lange, bis er meine Sichtweise übernommen hat." Da Thea und ihr Gatte alles gemeinsam machen, sind heute auch beide gemeinsam in der Barbara Karlich-Show zu Gast.