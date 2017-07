Wege zum Glück Kapitel 353

Annabelle liebt es, Schicksal zu spielen. Zu ihrem Verdruss weigert sich Richard allerdings, auf ihre Ratschläge einzugehen. Statt das Ergebnis des Vaterschaftstests zu akzeptieren, will er den Brief lieber ungeöffnet vernichten. Schließlich scheint sich aber dann doch die Neugier durchzusetzen. Als Max erfährt, wie die DNA-Analyse ausgegangen ist, fällt er vor Schreck aus allen Wolken. Wie immer, wenn ihm die Probleme in der Familie über den Kopf wachsen, sucht er Trost und Halt bei Nina.



Koproduktion ZDF/ORF