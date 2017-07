ZIB

Doppelmord von Linz am Freitag dürfte islamistischen Hintergrund haben – dazu ein Studiogespräch / NEOS und Griss bilden Allianz – dazu eine Liveschaltung / „Weil´s um was geht“, eine überparteiliche Plattform / US-Präsident Trump in Polen / Vorschau auf das Treffen der EU-Innenminister zum Thema Flüchtlingspolitik / Vorschau auf morgen beginnenden G20 Gipfel / Wien auf „Roter Unesco Liste“