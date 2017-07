Zeit im Bild

Nach dem Linzer Doppelmord wird vermutet, dass der Verdächtige ein IS-Sympathisant sei / Die EU will neue Regeln für private Hilfsorganisationen im Mittelmeer / Neue Flüchtlingsrouten gibt es auf dem Weg nach Spanien / In Hamburg beginnt der G20-Gipfel - Dazu eine Liveschaltung nach Hamburg / Irmgard Griss tritt nun doch für die NEOS bei den Nationalratswahlen an / Ein Kinderporno-Ring wurde ausgehoben – auch Österreicher beteiligt / Wien wurde auf die rote Liste gefährdeter Weltkulturerbstätten gesetzt