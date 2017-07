Die Frauen von Stepford ("The Stepford Wives") Topbesetzte Gesellschaftssatire

Hollywood-Starbesetzung

Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman ("The Hours") brilliert als Top-Produzentin einer TV-Show, die nach einem Nervenzusammenbruch in das beschauliche Städtchen Stepford zieht, um endlich Ruhe vom hektischen Fernseh-Alltag zu finden. An ihrer Seite glänzt Matthew Broderick als ihr Ehemann, der sich im Männerclub von Stepford schnell eingelebt hat.



Nicole Kidman feiert am 20. Juni 2017 ihren 50. Geburtstag. Für die Rolle der australischen Adoptivmutter eines indischen Jungen in "LION" wurde sie bei den diesjährigen Oscars mit einer Nominierung als Beste Nebendarstellerin bedacht. Allein in diesem Jahr ist sie gleich in vier Kino-Produktionen zu sehen.

