Das Glück dieser Erde Durchkreuzte Pläne

Wenn Katharina es nicht schafft, schnell in die schwarzen Zahlen zu kommen, steht nicht nur ihr Job, sondern das ganze Gestüt auf dem Spiel. Als durch einen Zeitungsartikel das Gerücht umgeht, dass Katharina 30% der Belegschaft kündigen will, herrscht dringender Handlungsbedarf. Dabei wollte Katharina so gerne ein paar Tage mit Michael verbringen. Aber dieser Plan wäre auch ohne Krise am Gestüt ins Wasser gefallen, denn Lena erkrankt und Michaels Ex Petra zieht wieder bei ihm ein, um sich um die gemeinsame Tochter kümmern zu können. Und als wäre das nicht genug, taucht der ehemalige Obergestütsmeister Josef Wagner wieder in Piber auf: Er wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen.