Seitenblicke

Die zweite Ausgabe der Styriarte "Soap-Reihe" nimmt das Publikum mit auf eine musikalische und literarische Reise durch Johann Strauß Leben aus der Sicht seiner letzten Ehefrau, Adele. Namensvetterin Ursula Strauss schlüpft in die "lästige" Rolle und ist dem Walzerkönig plötzlich ganz nah.

*Woodstock der Blasmusik

Von der Posaune bis zur Klarinette: Am diesjährigen Woodstock-Festival der Blasmusik in Ort im Innkreis waren sie alle vertreten. Sowohl Jung als auch Alt zeigte vier Tage lang, was Holz & Blech musikalisch zu bieten hatten.