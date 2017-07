Report

Dadurch sollen mehr abgelehnte Asylwerber das Land freiwillig verlassen. Was halten Praktiker von den neuen Vorschriften, bringen sie Symbolpolitik oder notwendige Neuerungen? Martin Pusch und Patricia Spieß berichten.

Sebastian Kurz will die ÖVP als 17. Bundesparteiobmann zu einer Bewegung machen. Am Parteitag haben ihn die Delegierten dafür mit einer umfassenden Machtfülle ausgestattet, die zuvor noch keinem Obmann zugestanden wurde.

Wer auf der Bundesliste kandidiert, entscheidet künftig der Chef alleine. Was bedeutet das für die traditionsreiche Volkspartei und wie reagieren ihre Mitglieder? Und was soll sonst noch neu werden in der Volkspartei? Katja Winkler und Alexander Sattmann analysieren.



Live zu Gast im Studio ist Wirtschaftsminister Harald Mahrer, ÖVP.