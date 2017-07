heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Türkei-Reisetest

Gerade vor Beginn der Ferien locken Schnäppchenseiten im Internet mit billigen Angeboten. Preisknaller wie "200 Euro für eine Woche All Inclusive Urlaub" - aber was kann man sich dafür erwarten? Besonders günstig ist dieses Jahr die Türkei. Aufgrund der politischen Situation und Terroranschlägen in den vergangenen Jahren meiden viele Urlauber das Land. Wie sicher ist die Türkei und was erwartet einen im Billigurlaub? Unsere Redakteure Vanessa Böttcher und Benedict Feichtner haben so einen Urlaub gebucht und berichten eine Woche lang täglich darüber, was Urlauber wirklich erwartet.