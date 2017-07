heute leben

Sommertour: Die Küche des Mühlviertels | Privatkonkurs NEU | Leben mit Krebs | Mag. Irina Schwabegger-Wager | Leben am Bauernhof | Mode: Loungewear | "Macbeth" in Marchegg | Setvisite "Der Tote im See" | Stargast: Daniela Fally

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Sommertour: Die Küche des Mühlviertels

Privatkonkurs NEU Der Privatkonkurs NEU ist also beschlossene Sache. D.h., wer wirtschaftlich scheitert, soll in Zukunft eine Chance auf einen rascheren Neustart bekommen. Dazu begrüßen wir heute bei uns Rechtsanwalt Dr. Stephan Gruböck.

Leben mit Krebs Menschen, die an Krebs erkranken, trifft die Diagnose meistens aus dem Nichts heraus. Schlagartig ist mit einem Tag alles anders. Die Krankheit bestimmt das Leben. Doch wie können Krebspatienten in ihr früheres Leben zurückfinden? Eine Wiener Ärztin, die selbst zweimal an Blutkrebs erkrankt ist, hat ihren Weg gefunden und ihre Erfahrungen gibt sie an andere weiter.

Mag. Irina Schwabegger-Wager Gelsen sind im Sommer unsere ständigen Begleiter. Es gibt zahlreiche Insektenschutzmittel, aber welche helfen wirklich gegen die Quälgeister. Diese Frage stellen wir heute unserer Apothekerin Mag. Irina Schwabegger-Wager.

Leben am Bauernhof Das Bild vom idyllischen Leben auf dem Bauernhof hat sich etwas abgenutzt. Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen hören viele Landwirte auf und suchen ihr Glück in anderen Berufen. Es gibt aber auch die Gegenbewegung: Menschen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen und beweisen wollen, dass dieser Beruf doch Zukunft hat. Wir haben drei Höfe in Salzburg besucht.

Mode: Loungewear Es gibt kaum einen Bereich unseres Lebens, der nicht auch einem Modediktat unterliegt, so auch die sogenannte Loungewear. Gemütlichkeit und Funktionalität ist nicht mehr alles - auch zu Hause wollen die Fashionistas modische Hingucker liefern. Wie die diesen Herbst aussehen, weiß unsere Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl.

"Macbeth" in Marchegg Ein neues Sommertheater stellt sich vor. Raffaela Lobner-Gmundner und Karsten Lochau bespielen mit ihrem THEATER PUR das geschichtsträchtige Schloss Marchegg – mit dabei: Oliver Baier, Tini Kainrath, Alexander Strobele und Unmengen an Blut!

Setvisite "Der Tote im See" Beim Publikum erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Die ORF Landkrimis, die heuer in die zweite Runde gehen. Den Auftakt macht Oberösterreich. Nach "Der Tote am Teich" holt "Der Tote im See" die beiden Publikumslieblinge Josef Hader und Maria Hofstätter zurück ins Mühlviertel. Heute fiel die letzte Klappe.

Stargast: Daniela Fally Heuer steht eine nicht so bekannte Oper auf dem Spielplan der „operklosterneuburg“ – "Le comte Ory“. Daniela Fally ist nach längerer Absenz wieder mit dabei. In welche Rolle sie schlüpft und welche Debüts heuer noch anstehen, erzählt unser Stargast heute bei uns.