*Das Rezept zum Nachkochen:

Paradeiserravioli mit Kohlrabi



Nudelteig

250 g Mehl doppelgriffig

4 Stk Eigelbe

3 EL Tomatenmark

1 El Olivenöl

Meersalz



Die Eigelbe mit einer Prise Meersalz und dem Tomatenmark verrühren. Die Masse in das Mehl einarbeiten und für ½ Stunde rasten lassen.



Fülle

200 g Chevre Natur (milder Ziegenfrischkäse)

1 Stk Schalotte

1 Tl Thymian geschnitten

20 g Ofengetrocknete Tomaten

10 g Weißbrot gewürfelt (davon wird die ½ frittiert)

gerösteter Assam Langpfeffer

1 Stk sonnengereifte Bio Tomate

1 Tl Meersalz



Die geschälte Schalotte in feine Streifen schneiden und in etwas Olivenöl bei mittlerer Hitze farblos erhitzen. Die geschnittenen Kräuter hinzufügen und vom Herd nehmen.

Den Ziegenkäse in einer Schüssel cremig verrühren und alle Zutaten hinzufügen und abschmecken.

Die Tomaten vierteln und vom Fruchtfleisch befreien. Die Tomatenzungen, wie auch die getrockneten Ofentomaten in 5 mm starke Würfel schneiden und zu der Masse beimengen und vorsichtig durchrühren.



Geschmorter Kohlrabi

2 Stk Bio Kohlrabi

2 El Olivenöl

10 g Butter



Kohlrabi schälen und in 5 mm starke Würfel schneiden.

In einem Topf Butter und Olivenöl erwärmen. Den Kohlrabi hinzufügen und mit Meersalz würzen.

Den Topf mit einem Deckel abschließen.

Den Herd auf Stufe 2-3 Stellen und das Gemüse 10-15 unter mehrmaligen Rühren weich schmoren.



Guten Appetit!