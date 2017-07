Die Barbara Karlich Show Schluss mit schlechtem Gewissen: Man kann nicht alles richtig machen

Situationen, in denen uns das schlechte Gewissen quält, gibt es viele. Manchmal verspüren wir es blitzartig, manchmal beschleicht uns die nagende Einsicht, das Falsche getan zu haben, schleichend - und manchmal haben wir das Gefühl gar nichts mehr richtig machen zu können. Sollte man sich vom Anspruch möglichst alles richtig zu machen einfach verabschieden und lieber darüber nachdenken, wie man mit der Unzulänglichkeit zurechtkommen kann, ohne sich das Leben zu vergällen?

Saskia, 42, Physiotherapeutin und Musikerin aus Oberösterreich,

bemüht sich sehr alles richtig zu machen, scheitert aber öfters an diesem Anspruch. "Ich bin Vegetarierin, würde aber lieber vegan leben und schaffe es nicht. Das macht mir ein schlechtes Gewissen." Beim Einkaufen hadert sie öfters mit sich. "Weil ich für meinen Hund und meinen Sohn Fleisch einkaufen muss. Ich achte dann aber darauf, dass es Biofleisch ist." Auch beim Autofahren hat Saskia ein schlechtes Gewissen. "Ich lebe am Land und bin auf mein Auto angewiesen - auch wenn ich es liebe nicht benutzen würde." Saskia findet es wichtig, sich um andere und die Umwelt zu kümmern. "Wenn die Leute an der Kassa im Supermarkt vor mir Massentierhaltungsprodukte kaufen, frustriert mich das sehr."