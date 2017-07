Zeit im Bild

SPÖ Bundeskanzler Kern stellt klar, dass Grenzkontrollen am Brenner nicht aktuell sind / Aufregung um Studie zu Islam-Kindergärten geht weiter / Im Eurofighter-U-Ausschuss geht es heute hauptsächlich um die Gegengeschäfte / Katar-Ultimatum ist abgelaufen / USA und Südkorea reagieren auf den Raketentest Nordkoreas und testen selber Raketen / US-Präsident Trump auf dem Weg zum G20-Gipfel in Hamburg / „Tage der deutschsprachigen Literatur“ in Klagenfurt eröffnet / Immer mehr Menschen erkranken an Speiseröhrenkrebs