ZIB 2

Brenner-Debatte: Live-Schaltung nach Rom

Nach der Empörung in Italien steigt Bundeskanzler Christian Kern auf die Bremse: Wegen der Flüchtlingskrise plane Österreich nicht unmittelbar Grenz-Kontrollen oder gar den Einsatz von Panzern am Brenner. Zur Reaktion der italienischen Regierung eine Live-Schaltung zu Katharina Wagner in Rom.