Trauma einer Nation

Das Waffenrecht in den USA ist mit mehr als 20.000 Gesetzen eine sehr komplexe Angelegenheit. Und der 2. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten macht das Recht, Waffen zu besitzen nahezu unangreifbar. Doch Amerika ist - angesichts von jährlich Tausenden Todesfällen durch Feuerwaffen - gespalten. Die Dokumentation macht sich auf eine kritische Spurensuche in den USA und spricht mit Aktivisten beider Lager. Der Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule im Dezember 2012 wird um Ausgangspunkt der eindringlichen Reise, die Opfer und Angehörige von Opfern ebenso zu Wort kommen lässt wie überzeugte Waffenrechtsaktivisten. Für all jene, die sich mehr Kontrolle wünschen, ist klar, dass nur so die immens hohe Zahl an Todesfällen durch Schusswaffen verringert werden kann. Ihre Gegner sehen ihre verfassungsmäßigen Rechte in Gefahr und wehren sich gegen jegliche Form der Kontrolle.

Redaktion Christoph Guggenberger

Bearbeitung Sabine Assmann