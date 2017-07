Grand Hotel Gefährliches Spiel

Alicias Erpresser Garrido ist tot. Gleichwohl muss Alicia fürchten, dass ihre Affäre mit Julio auffliegt, da ein Brief mit gleichlautenden Behauptungen bei der Polizei gelandet ist. Kommissar Ayala überrascht Alicia mit einer großzügigen Geste. Fieberhaft wird zudem nach Llanes gesucht. Er scheint Näheres über den Mord an Alicias Vater zu wissen und hat die Attentatserie auf Andrés verübt. Als sich Alicia in Diegos Begleitung mit Llanes an einem verlassenen Ort trifft, spitzt sich die Situation plötzlich dramatisch zu.