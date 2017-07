Das Glück dieser Erde Prüfungen

Katharina präsentiert Bürgermeister Brunner ihr Konzept zum Ausbau des Gestüts, das sie langfristig für Touristen erschließen will - und erhält von ihm unerwartet Schützenhilfe. Ein Umstand, bei dem Skepsis angebracht ist. Maria arbeitet an ihrem großen Traum: Sie will als erste Frau Bereiterin in der Hofreitschule werden. Doch es ist fraglich ob Maria trotz ihres Talents vor der strengen, männlich besetzten Prüfungskommission bestehen kann. Birgit steckt in einem erbitterten Scheidungskrieg mit ihrem Noch-Ehemann Martin. Katharina schafft es dennoch, die beiden an einen Tisch zu bringen.