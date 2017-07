heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Seit Jahren wurden wir bei der Internet-Suche über den Tisch gezogen. Klingt hart, aber genau das hat die EU-Kommission vergangene Woche verkündet, denn in all den Jahren, in denen wir die Google-Suche benutzt haben, haben wir nicht die für uns besten Ergebnisse zu sehen bekommen, sondern die, die für Google am besten sind. Aber was heißt das nun für Verbraucherinnen und Verbraucher? Und gibt es überhaupt Alternativen? Judith Langasch hat recherchiert.