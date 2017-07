Die Barbara Karlich Show Wird das Bargeld bald abgeschafft?

In Europa wird überlegt das Bargeld abzuschaffen. Ist das für uns alle von Vorteil, weil es dem Kampf gegen Steuerhinterziehung dient, Kosten für den Druck und Transport der Banknoten spart und unseren Alltag erleichtert, oder verdienen nur die Banken an Karten- und Transaktionsgebühren?

Renate, 68, Pensionistin aus Wien,

findet: "Es ist mühsam bar zu bezahlen." Sie lebt ein halbes Jahr in Florida und das andere halbe Jahr in Wien - so erlebt sie den Vergleich hautnah. "Das ist schon eine Umstellung. In Amerika zahlt man fast alles mit der Karte. Da schaut auch niemand blöd, wenn man 2,50 Dollar mit der Karte bezahlt. Das ist ganz selbstverständlich. Es gibt kein Groscherlsuchen mehr vor der Kassa." Wenn sie nach Österreich zurükkommt, versucht sie natürlich die Bargeldlosigkeit beizubehalten. "Ich möchte ja nicht immer meine Geldbörse mitschleppen. Aber hierzulande ist es schwierig. Doch auch wenn ich bargeldloses Zahlen für bequemer halte - völlig abgeschafft werden sollte das Bargeld nicht."