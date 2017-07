Sturm der Liebe Teil 2721

Eine Unachtsamkeit von Desirée hat enormen Sachschaden im Hotel verursacht. Während Desirée noch hofft, ungeschoren davonzukommen, durchschaut ihre Mutter schnell, wer verantwortlich für die Misere ist und gerät in einen handfesten Loyalitätskonflikt. Derweil hält Rebecca gegenüber Ella Wort und geht William aus dem Weg. Bald schon taucht aber ein Problem auf, bei dem sich William als Retter in der Not entpuppt. Voraussetzung ist, dass Rebecca sämtliche guten Vorsätze schnurstracks über Bord wirft.