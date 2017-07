ZIB

Bartenstein verteidigt Gegengeschäfte im Eurofighter Untersuchungsausschuss – dazu eine Liveschaltung zu unserem Reporter Andreas Mayer-Bohusch / Doskozil bereitet möglichen Assistenzeinsatz am Brenner vor / Neue Friedensbemühungen für Syrien – Rebellen melden Erfolge / Nordkorea will Interkontinental-Rakete getestet haben / Im Vorjahr 289 Millionen Bahn-Fahrgäste / Sicherheitsdebatte nach Busunglück in Bayern / Thomas Quasthoff als Jazzsänger in der Staatsoper umjubelt