Das Zusammenleben mit anderen hat gewisse Vorteile – das ist auch bei Tieren so. Zusammenarbeit sorgt oft für bessere Chancen auf Erfolg, Gemeinschaft für mehr Sicherheit vor Feinden. Um aus allernächster Nähe zu sehen, wie dieses Miteinander funktioniert, hat Naturfilmregisseur John Downer seine lebensecht nachgebauten Animatronik-Kameratiere wieder losgeschickt – vom Wolfsrudel im Norden Kanadas bis zum Schimpansen-Clan oder Warzenschwein-Junggesellenclub in Afrika.

Die Putzpatrouille der Warzenschweine

Mit erstaunlichen Ergebnissen – wie der dritte Teil des neuen „Universum“-Vierteilers „Undercover unter Tieren“ am Dienstag, dem 4. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 2 zeigt. Die vierte und letzte Folge der BBC-Serie (Bearbeitung: Jutta Karger) – „Bei Komödianten und Chaoten“ (11. Juli) – beweist, dass es auch unter Tieren nicht ausschließlich um die ernsten Dinge des Lebens geht.



Wenn männliche Warzenschweine erwachsen werden, müssen sie die Familie verlassen und schließen sich zu „Junggesellen-Clubs“ zusammen. Ein fremdes Junges nähert sich äußerst vorsichtig – schon allein deshalb, weil es sein Kamera-Auge und die teure Elektronik in seinem Inneren nicht aufs Spiel setzen will. Die Hauer der jungen Keiler sind zwar noch recht kurz, aber trotzdem schon gefährlich. Doch der Neuling wird akzeptiert – seine elastische Nase hat beim Begrüßungsritual mithalten können. Dann darf die animierte Tier-Puppe Teil einer ganz außergewöhnlichen Allianz werden: Afrikanische Warzenschweine haben mit Zebramangusten ein höchst angenehmes Arrangement getroffen. Sie lassen sich nämlich von den kleinen Raubtieren die Haut pflegen und von Parasiten befreien. Für die Mangusten fällt dabei eine Mahlzeit ab; allerdings nur bei echten Warzenschweinen. Das Animatronik-Warzenschwein wird zwar auch aufgefordert, sich zur Hautpflege hinzulegen, seine künstliche Haut ist jedoch frei von Zecken und Flöhen – für die Parasitenjäger also eine herbe Enttäuschung.