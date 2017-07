Zeit im Bild

Das Bundesheer sei auf einen Assistenzeinsatz am Brenner vorbereitet, sagt Verteidigungsminister Doskozil / Neuer EU-Aktionsplan zur Flüchtlingskrise / Asylverfahren in Österreich dauern lange und bereiten dadurch noch mehr Probleme / Die Anti-IS-Koalition steht unmittelbar vor der Einnahme von Rakka / Nordkorea provoziert erneut mit einem Raketentest

Dieser Raketentest wird auch Thema der Vorbereitungsgespräche zwischen Russland und China vor dem G20-Gipfel gewesen sein / Ex-Wirtschaftsminister Bartenstein sagt im Eurofighter-U-Ausschuss: „Gegengeschäfte waren vernünftig“ / In Bayern wird immer noch nach der Ursache der Buskatastrophe gesucht / „Ihre beste Stunde“ – Eine Tragikomödie läuft diese Woche in den österreichischen Kinos an