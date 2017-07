heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Sommertour 2017: Kräuter sammeln im Mühltal

Türkei streicht Evolutionstheorie aus Lehrbüchern Die Türkei sorgt seit geraumer Zeit immer wieder für bedenkliche Schlagzeilen. Diesmal will das Land am Bosporus die Evolutionstheorie von Charles Darwin aus den türkischen Schulbüchern streichen. Was das bedeutet, dazu begrüßen wir Univ.-Prof. Ulrich Körtner vom Institut für Systematische Theologie und Religionswissenschaft der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Wien.

Die Unbezahlbaren: Freiwillige Helfer im Tiergarten Schönbrunn Der Tiergarten Schönbrunn ist der älteste Zoo der Welt. Viele wollen den Zoo unterstützen und spenden Geld oder kaufen eine Jahreskarte. Man kann aber auch als Freiwilliger Helfer aktiv im Zooalltag mitarbeiten - und es gibt viel zu tun.

Medizin: Magen- und Zwölffingerdarm-Geschwüre Bohrende, brennende Schmerzen in der Magengegend, Völlegefühl und Übelkeit sind nur einige Symptome, die auf ein Magengeschwür hinweisen. Wie intensiv die Beschwerden sind, ist von Patient zu Patient verschieden. Die Erkrankung ist sehr häufig, wobei Zwölffingerdarmgeschwüre dreimal so häufig auftreten wie Magengeschwüre. Dazu begrüßen wir heute bei uns wieder. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Elisabeth besucht die Israelische Botschaft Die Residenz der israelischen Botschafterin zählt zu den am besten bewachten Gebäuden in Wien. Gleichzeitig ist die Botschaft auch ein architektonisches Juwel der Stadt. Stammt es doch von einem der Wegbereiter der modernen Architektur - Adolf Loos. Unsere Kollegin Elisabeth Engstler war dort „zu Besuch“ und durfte sich in der Villa umsehen.

heute schöner Heute wird wieder umgestylt - diesmal hat sich ein Mann bei uns beworben, der „Straßenbahn-Michl“, ein ehemaliger und singender Straßenbahnführer aus Wien! Er ist 49 Jahre alt und findet sich zu bieder - dem Mann kann geholfen werden!

Digitale Kompetenz - Digitalisierung in der Arbeitswelt Schneller, besser, effizienter - nie zuvor haben wir uns in einem so rasanten Wandel befunden wie heute. Unser Arbeitsalltag wird durch die Industrie 4.0 und Digitalisierung tiefgreifend verändert. Die Veränderungen treffen alle Branchen und wer auf diese vorbereitet sein will, sollte sich fragen, was beide Megatrends noch bringen werden. Diese Frage stellen wir heute der Geschäftsführerin des BFI Wiens Dr. Valerie Höllinger.

Barbara Rett trifft Clemens Unterreiner Der Bariton Clemens Unterreiner schlüpft ab 12. Juli in Verdis "Rigoletto" im Steinbruch von St. Margarethen in eine schicksalshafte Rolle. Über sein eigenes Schicksal als Kind, warum er nicht Schlagersänger geworden ist und warum Anna Netrebko nicht mit ihm singen wollte - das alles verrät er Barbara Rett.

Stargäste: String & Bass Das neue Album „Strings & Bass“ von und mit „Strings & Bass“ vereint klassische Virtuosität mit mitreißendem Groove und anspruchsvolle Kompositionen mit farbenreicher Improvisation. Das Streichquartett ohne Bratsche mit Bass entwickelt in dieser ungewöhnlichen Formation eine eigene Tonsprache, die vom Jazz über Pop und Folk bis hin zur vierstimmigen „Fuga in Odd“ reicht. Die Interpreten laden mit diesem Album den Hörer auf eine inspirierende Reise über Genregrenzen hinweg ein. Unsere heutigen Stargäste, die Gruppe um Georg Breinschmid, Matthias Bartolomey, Johannes Dickbauer und Florian Willeitner stellt live im Studio ihre neue CD vor.

