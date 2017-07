Die Barbara Karlich Show Nichts ist schöner als das Adamskostüm

Klaus, 74, Pensionist aus Oberösterreich,

wohnt die Hälfte des Jahres in einem "FKK-Dorf". "Wenn die Sonne meinen unbekleideten Körper liebkost und streichelt, dann bin ich glückselig", sagt der pensionierte Konditormeister. "Denn nichts ist schöner, als sich nackt in der Natur zu bewegen und ohne Badesachen schwimmen zu gehen." Um sich fit zu halten, macht Klaus immer noch täglich 150 Sit-Ups und 70 Liegestütze. "Denn ganz so knackig wie die Jungen sehen die Älteren ja nicht mehr aus." Dass vor allem junge Männer sich erst an die Freikörperkultur gewöhnen müssen, weiß Klaus nur zu gut. Was das mit einem Schwertfisch zu tun hat, und wieso er Frauen in herkömmlichen Strandbädern besonders reizvoll findet, wird er in der Sendung erzählen.