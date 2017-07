ZIB

18 Tote bei Busunfall in Bayern / Die Zahl der Arbeitslosen sinkt weiter – aber 375.000 suchen Job / Die Neos sind immer noch im Gespräch mit der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss / Saudi-Arabien verlängert das Ultimatum an Katar / Der französische Präsident Macron hält eine Grundsatzrede im Schloss Versailles. Er will radikal neue Wege gehen