ZIB 2

Hilferuf aus Italien

Tag für Tag retten Hilfsorganisationen Menschenleben im Mittelmeer – allein in der vergangenen Woche sind 12.000 Flüchtlinge an Italiens Küsten angekommen – eine Last, die das Land nicht alleine tragen könne, warnt der italienische Innenminister: Es könne nicht sein, dass Schiffe aus ganz Europa, die Menschen im Mittelmeer retten, nur italienische Häfen anlaufen. Eine Forderung, die auch von den Vereinten Nationen unterstützt wird, die EU-Kommission kündigt nun einen Aktionsplan an.