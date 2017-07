Heimat Fremde Heimat

Davon zeugen auch eine Schülerzeitung mit einem Interview mit dem deklarierten Antifaschisten und Künstler Gottfried Helnwein, eine Videoplattform, die Argumente gegen Rassismus sucht und findet, aber auch engagierte Seniorinnen und Senioren vom Verein Ute Bock. Im Rahmen der Reportage von Sabina Zwitter zeigte sich vor allem, dass Aktionen gegen Rassismus am wirksamsten sind, wenn alle Generationen – von der Oma bis zum Enkel – zusammenarbeiten.

Der musikalische Gottesdienst in der Wallfahrtskirche im niederösterreichischen Karnabrunn soll der Sinti-Community aus dem In- und Ausland ermöglichen, einander zu treffen und ihren katholischen Glauben in der Muttersprache zelebrieren zu können. Cedomira Schlapper war bei den Vorbereitungen dabei.