Wiederholung am 04.07.2017, 00:00

Anl. d. 75. Geb. v. Friedrich von Thun am 30.6.2017: Annas zweite Chance Prominent besetzte Tragikomödie mit Wiener Flair

Nachdem ihr mondänes Leben als Millionärsgattin in Hamburg ein abruptes Ende findet, startet Anna (Christiane Hörbiger) als Besitzerin eines Gemüsestands am Wiener Naschmarkt neu durch. Dabei erhält sie Überlebenstipps von dem sympathischen Schlitzohr Friedrich von Thun. Hörfilm!

Ein Millionenbetrug ihres Mannes, der einen finanziellen und gesellschaftlichen Abstieg mit sich bringt, die Rückkehr ins heimatliche Wien und die Chance auf ein neues Leben: all das passiert Publikumsliebling Christiane Hörbiger als Millionärsgattin in Hamburg, die alles verliert und als Standlfrau am Wiener Naschmarkt ein neues Leben beginnt. Die österreichische Schauspiel-Ikone ist besonders stolz auf dieses Projekt, da ihr Sohn Sascha Bilger, gemeinsam mit Susanne Freund, für das Drehbuch verantwortlich zeichnete.

Wie es ist, wenn der eigene Sohn einem die Worte in den Mund legt und ob dieser Umstand die Interpretation in die Rolle erleichtert oder erschwert, erklärt Christiane Hörbiger so: "Beides. Ich bin eine prinzipiell texttreue Schauspielerin. Aber bei einem guten und jungen Autor, wie bei Sascha, bin ich ganz besonders auf der Hut."

An der Seite von Christiane Hörbiger spielen Friedrich von Thun als Möchte-gern-Kammersänger und charmantes Schlitzohr sowie Erwin Steinhauer (re. i. Bild) als Naschmarkt-Pate Charly, der Anna mit fiesen Tricks vertreiben will. Unterstützt wird Charly von seinem treuen Handlanger Fifi, dargestellt von Ex-"Taxi Orange"-Fahrer Max Schmiedl ("Zodiak"). In weiteren Rollen glänzen Marianne Mendt als ehemalige Schulfreundin Annas sowie das Mutter-Sohn-Gespann Petra Morzé und Simon Morzé. Außerdem zu sehen in "Annas zweite Chance" sind die "Dancing Stars" Dorian Steidl (li. i. Bild) und Balázs Ekker.

Für "Annas zweite Chance" wurde der Wiener Naschmarkt detailgetreu in einem Studio im elften Bezirk in Wien nachgebaut. Nur wenige Szenen wurden tatsächlich inmitten des bunten Naschmarkt-Treibens gedreht.

Inhalt Nach dem Millionenbetrug ihres Mannes steht Anna, einst tonangebendes Mitglied der Hamburger High Society, schlagartig vor dem Nichts und ist gezwungen, ganz von vorne anzufangen. Dankbar nimmt sie die Hilfe ihrer Wiener Schulfreundin Heidi an, die Anna ihren Obst- und Gemüsestand am Naschmarkt überlässt. Anna betritt damit beruflich völliges Neuland. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten scheint sie sich wacker zu schlagen, doch ihre Unerfahrenheit macht sie zum leichten Opfer von Sabotageakten.



Koproduktion Mona Film/ORF

DARSTELLER Christiane Hörbiger (Anna Ewald-Klahsen)

Friedrich von Thun (Bernhard Jeschke)

Erwin Steinhauer (Charly Seckar)

Petra Morzé (Maria Fichtner)

Marianne Mendt (Heidi Dolesch)

Simon Morzé (Benni Fichtner)

REGIE Karsten Wichniarz

Drehbuch: Sascha Bigler, Susanne Freund

Kamera: Hermann Dunzendorfer