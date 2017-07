Dober dan Koroska

Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen:

*)Beim Peršmanhof in Koprein-Petzen/Podpeca gedachte man der Opfer des Nazionalsozialismus.



*) Mit Beginn der Sommerferien im Osten des Landes geht ein Schuljahr zu Ende, in dem erstmals an einer öffentlichen Wiener Volksschule slowenischer muttersprachlicher Unterricht angeboten wurde.



*) In Ferlach/Borovlje fand das jährliche Abschlusskonzert der Slowenischen Musikschule statt. Einige Schülerinnen und Schüler wurden für ihre außerordentlichen Leistungen geehrt.



*) Ein Neuhauser Wunder - das nunmehr 25. Festival Suha mit Kleingruppen aus Österreich, Slowenien und Russland begeisterte auch heuer wieder das Publikum im Schloss Neuhaus/Suha.





Moderation: Mira Grötschnig Einspieler

Redaktion: Marijan Velik