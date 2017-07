Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Japan und Sushi

Auf der größten Insel Japans, Honschu, liegt im Süden die Hafenstadt Gobo in der Präfektur Wakayama. In dieser Region soll eine der gesündesten Speisen der Welt seinen Ursprung haben: Sushi.

Sarah Wiener macht sich auf dieser Reise auf die Suche nach dem echten Sushi. Das letzte Stück der Strecke fährt sie mit der lokalen Eisenbahn und erreicht zur Zeit des Aki Festes die Stadt. Aki bedeutet so viel wie Herbst - das Fest hat entfernte Verwandtschaft mit dem Erntedankfest - überall auf den Straßen wird gefeiert und getanzt. Sarahs erste Station ist der Bauernmarkt, der auf Europäer eher den Eindruck eines Supermarktes vermittelt. Hier hat sie das erste Mal die Möglichkeit rohen Fisch zu essen. Es handelt sich aber nicht um Sushi, sondern Sashimi: roher Schwertfisch in dünne Scheiben geschnitten mit Wasabi.

Am nächsten Morgen heißt es für Sarah früh aufstehen, denn es geht zum Fischen aufs Meer. In Japan meinen immer noch viele Fischer, Frauen würden Unglück an Bord bringen. Trotzdem hat sich Herr Kazutaka Nakamura dazu überreden lassen mit Sarah in See zu stechen. Sollte alles gut gehen, hat Herr Nakamura ein Frühstück auf hoher See versprochen. Die Fahrt ist erfolgreich und zum Schluss gibt es frischen Aji, ein Fisch, der zur Gattung der Stachelmakrelen gehört. Und zum zweiten Mal bekommt Sarah Sashimi serviert, die Frage nach dem echten Sushi ist immer noch unbeantwortet.



Doch schon am nächsten Tag soll das Rätsel endlich gelöst werden, denn Sarah ist bei Emiko Shibamoto und ihrer Familie zu Gast. Die Shibamotos zählen in Gobo zur Elite der Stadt und legen großen Wert auf Traditionen wie das Tragen des Kimono und das Zubereiten von Nare Sushi. Dabei handelt es sich nicht um Sushi wie wir Europäer es kennen, sondern um den Klassiker im Hause Shibamoto. Um der Tradition gerecht zu werden, wird Sarah von den Damen des Hauses in einen Kimono gekleidet und dann steht dem Essen von echtem Nare Sushi nichts mehr im Wege. Fischfilets ohne Haut und gut klebender Sushi-Reis sind die beiden Zutaten, die formvollendet in Bambusblätter verpackt, in einer Kiste für mehrere Wochen im Keller gelagert werden und fermentieren. Nare Sushi wird nicht sofort gegessen, denn es gilt: je stärker der Geruch, desto besser das Gericht. Mutig greift Sarah zu – ein Geschmackserlebnis der besonderen Art.

Am nächsten Tag macht sich Sarah auf um eine typisch japanische Frucht zu ernten: die Kaki. Im Landesinneren, die Berge hinauf, wachsen die Kaki Bäume. Tomiko Shimobayaski und ihr Mann erwarten Sarah bereits. Mit den frischen Früchten geht es zum gemeinsamen Kochen, es gibt Reis mit einem Mix aus Kakis und verschiedenen Gemüsen, präzise und formvollendet als Kaki-Chirashi Sushi angerichtet. Wieder eine neue Sushi Variante!



Am letzten Tag lernt Sarah Koshi Teranishi kennen, er ist DER Koch in Gobo und in seinem Restaurant bereitet er zu, was viele Europäer für Sushi halten, tatsächlich aber Sashimi ist: roher Fisch ohne Reis. Zuvor geht es zu Keisuke Nomura, einem der letzten traditionellen Sojasaucenhersteller und auf den Markt zum Fischkauf.

Sarah darf sich dann in der Küche von Herrn Teranishi im Schneiden von Rettich versuchen und zwar so hauchdünn als wäre es Pergamentpapier. Eine kunstvoll angerichtete Sashimi Platte ist der kulinarische Höhepunkt am Ende des Tages.

REZEPTE KAKI-CHIRASHI-SUSHI

3 Tassen Rundkornreis (nicht poliert) in einer Schüssel mit Wasser bedecken. Die Schüssel schwenken, Unreinheiten abgießen, nochmals aufgießen und ganz sanft polieren (d. h. den Reis mit der Hand vorsichtig umrühren, sonst brechen die Reis körner). Im Topf 1 Teil Reis mit 2 Teilen Wasser kochen. Kaki am Strunk vorsichtig ringsum aufschneiden und aushöhlen. Gurken und Kakis in Stifte schneiden und dünsten. Sojasprossen zufügen. Alles in die ausgehöhlten Kakis füllen und den Deckel wieder aufsetzen. Dem Reis 1 Schuss Kaki-Essig zufügen und vorsichtig umrühren, damit die Reiskörner nicht zerdrückt werden. Klein geschnittene Shiitake-Pilze und Karotten dünsten und unter den Reis rühren.



SASHIMI:

Doradenfilets und Tintenfisch in dünne Scheiben schneiden, dabei das Messer in kreisförmigen Bewegungen durch das Fleisch ziehen. Rettich hauchdünn schälen, in schmale Streifen schneiden und auf Teller dekorieren. Ein Shiso-Blatt dazu anrichten. Doradenscheiben und Tintenfischstücke dazu legen. Essbare Blüten, Karotten und Wasabi anrichten.