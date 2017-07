Natur im Garten Das Reich der Rosengräfin

Im Gartenkalender ist Hochsommer und die Johannisbeeren werden reif. Der Sommerschnitt an den Obstbäumen ist zu machen, ebenso der Heckenschnitt – dabei unbedingt auf Vogelnester achten, die in den Hecken versteckt sein können. In den Beeten ist einiges zu tun u.a. regelmäßiges hacken, Unkraut zupfen und mit Rasenschnitt dünn mulchen.



In der Gartenpraxis geht es um Zitruspflanzen. Am Balkon oder auf einer Terrasse bringen sie einen Hauch von Süden und sind gern gesehener Gast in unseren Breiten. Damit die Pflanzen unser Klima überstehen, sind einige Anforderungen zu erfüllen: ein helles, frostfreies und kühles Winterquartier und ein sonniger Platz im Sommer. Was unbedingt zu vermeiden ist, ist Staunässe! Karl Ploberger zeigt, wie man ein Zitronenbäumchen standfest und windsicher in einem - oder besser gesagt – zwei Töpfen pflanzt und gibt Tipps zur Pflege im Sommer.



Kräuterexpertin Gabriele Köchl bereitet einen Zucchinisalat mit Vogelmiere zu. Dieses Beikraut, oft zu Unrecht als lästiges Unkraut beschimpft, wächst fast in jedem Garten das ganze Jahr über, sogar im Winter unter Schnee. Der Geschmack ist sehr fein und ähnelt frischem jungen Mais, außerdem ist der Vitamin C Gehalt ist sehr hoch.