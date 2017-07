Die letzte Parlamentswoche vor dem Sommer war erwartungsgemäß vom Wahlkampf überschattet. In der hektischen Betriebsamkeit ging eine ganze Fülle aktueller, brisanter Themen über die Bühne des Nationalrats: Von der Pflegefinanzierung und e-card-Reform über die Gelder für die Unis und Frauenquotenregelungen für Aufsichtsräte bis zur Ehe für alle, die in Deutschland möglich wird, in Österreich nicht. Parallel dazu einigten sich die Sozialpartner auf den lange umstrittenen Mindestlohn, nicht aber auf die ebenso umkämpfte Flexibilisierung der Arbeitszeit. Alles Themen, die bis zum 15. Oktober den Wahlkampf beherrschen werden. Und die meisten davon betreffen vor allem Frauen. Wie positionieren sich Spitzenvertreterinnen der Parlamentsparteien in diesem Wahlkampf, der von Männern dominiert wird? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Pamela Rendi-Wagner

Frauen- und Gesundheitsministerin, SPÖ



Elisabeth Köstinger

Generalsekretärin, ÖVP



Ingrid Felipe

Bundesgeschäftsführerin, Die Grünen



Marlene Svazek

Landesparteiobfrau, FPÖ-Salzburg



Beate Meinl-Reisinger

stv. Vorsitzende, NEOS





