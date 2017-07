dokFilm Der Banker - Master of the Universe

Ein verlassenes Bankgebäude, ein ehemals hochrangiger Bankfachmann, ein beängstigender Bericht aus einer Parallelwelt: Rainer Voss war einer der führenden Investmentbanker in Deutschland. Er machte Gewinne in Millionenhöhe. Jetzt sitzt er in einer verlassenen Bank mitten in Frankfurt und redet zum ersten Mal über seine Vergangenheit.

Als das einst so biedere Bankgeschäft in den 1980er Jahren zum Abenteuerspielplatz der "Finanzinnovationen" liberalisiert wurde, brachte es eine Spezies hervor, die der Schriftsteller Tom Wolfe mit bitterer Ironie "Masters of the Universe" nannte. Die damit bezeichneten Investmentbanker übernahmen es sofort als Selbstbeschreibung. So auch jener sympathische Herr mittleren Alters, der im Dokumentarfilm von Marc Bauder zu Wort kommt.



Rainer Voss weiß viel zu erzählen. Darüber, was die Leute in den glitzernden Bürotürmen in Frankfurt und weltweit antreibt, was sie machen und was für Konsequenzen das hat – für uns alle. Bauders Dokumentarfilm "Master of the Universe" ist eine sachkundig geführte Tour durch das Innere des Finanzwesens. Ist sie zu Ende, hat sie uns das Gruseln gelehrt.

Rainer Voss kennt das Terrain. Nach seinen Worten ist die Arbeit des Investmentbankers nicht so sehr von Gier motiviert, sondern vom Spieltrieb eines Kindes in einer riesigen Sandkiste. Doch im Gegensatz zu damals "könnte heute in der Sandkiste viel kaputtgehen". Vieles ist bereits kaputtgegangen, auch in seinem eigenen Leben. In der bewusst geförderten Abkapselung von der sozialen Realität liegt eine der Wurzeln für den Verlust von Verantwortungsbewusstsein im Bankwesen.

Seit 2007 nähert sich die Finanzkrise wie ein Schwelbrand unserem Alltag. Sie begann mit dem Kollaps einiger exotischer Hedgefonds, sprang über auf Lehman Brothers, holte die größten Banken der Welt ein und brachte dann auch die Retter der Banken an den Rand des Abgrunds, die westlichen Staaten. Was kommt als nächstes? Rainer Voss' Antworten sind beunruhigend, umso mehr, als sie nicht mit der aufgeregten Schwarzmalerei des Boulevards daherkommen, sondern sich aus der Erfahrung des Insiders herleiten. Wobei ihn manchmal selbst das Staunen überkommt: "Dass man über ein paar 100 Millionen in der Kultur jahrelang streitet, aber für 'ne Bankenrettung um 100 oder 200 Milliarden mal eben über ein Wochenende – das ist schon faszinierend."

Regisseur Marc Bauder setzt seinen Protagonisten in der Kulisse eines leer stehenden Bürogebäudes in Szene, mit wacher Neugier und klugem Gespür für den Einsatz von Raum und Reflexion. Der Ex-Banker und der Dokumentarist haben einen Weg gefunden, ihrem Publikum einen sicheren Gewinn zu verschaffen: Mehr Durchblick.