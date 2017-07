Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Weichenstellung

Die ÖVP wählt am Samstag auf dem Parteitag in Linz Sebastian Kurz zu ihrem neuen Chef. Der Parteitag ist zugleich auch der Start für die „Bewegung Sebastian Kurz“, das ist jene Öffnung der Partei und jenes Konstrukt, mit dem Kurz die Wahl im Oktober gewinnen will. Mit der Wahl von Kurz wird die ÖVP eine Reihe von Bedingungen des neuen Chef umsetzen und sich neue Statuten geben. Maximilian Biegler ist für uns in Linz dabei.



Die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle analysiert im Studio die Entscheidungen der ÖVP