Zeit im Bild

Der gestrige Parteitag habe der ÖVP Schwung gegeben, sagt der Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmann Wallner in der Pressestunde / Nach Ansicht der Grünen Parteispitze sollte Peter Pilz bis zum Ende des U-Ausschusses keine Interviews mehr geben / Bei einem Autobomben-Anschlag in Damaskus wurden mehr als 20 Menschen getötet / In Paris gibt es ein EU-Krisentreffen zur Flüchtlingssituation in Italien - Dazu eine Schaltung nach Rom / Der neue französische Präsident Macron will die Wirtschaft ankurbeln und setzt dafür auch auf neue Technologien / Cyber-Mobbing an Schulen geht meistens mit normalem Mobbing einher / Die Kunsthalle in Krems ist wiedereröffnet worden