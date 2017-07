Pressestunde mit Mag. Markus Wallner, Landeshauptmann Vorarlberg und Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, ÖVP

Am Samstag übernimmt der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner turnusmäßig den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz. Wie schätzt der ÖVP-Politiker - am Tag nach der offiziellen Wahl von Sebastian Kurz zum Parteichef – die Wahlchancen der ÖVP ein? Was wird sich an der Machtverteilung zwischen Bund und Ländern - auch in der Volkspartei - ändern? Sind Macht und Einfluss der Bundesländer auf die Bundespolitik noch zeitgemäß und zweckmäßig? Wo sieht Wallner Einsparungspotenzial? Und wie positioniert sich der Vorarlberger Landeschef zu den aktuellen Wahlkampthemen wie Migration, Bildung, Pflege und Steuern?



Die Fragen stellen:



Gerold Riedmann

„Vorarlberger Nachrichten“



und



Gaby Konrad

ORF



