Kraft der Natur – warum Sprossen gesund sind

Die Natur bringt jetzt in der warmen Jahreszeit ihre größte Energieleistung und wir können diese Energie nützen – zum Beispiel durch den Verzehr von Sprossen und Keimlingen. Sie enthalten weniger Wasser als fertige Pflanzen, haben aber schon viele der gesunden Inhaltsstoffe. Gleichzeitig fehlen aber noch Substanzen, die erst am Ende des Wachstumszyklus in der Pflanze gebildet werden und die Aufnahme von Nährstoffen durch den menschlichen Körper erschweren. Sprossen sind also sehr gesund. Das Problem liegt allerdings in der möglichen Keimbelastung, die vor wenigen Jahren in Deutschland sogar Dutzende Todesopfer forderte – Stichwort: EHEC-Skandal.

Bewusst gesund erklärt warum Sprossen gesund sind, wie man sie selbst anbauen kann und was man beachten muss damit sie nicht von keimen befallen werden.



