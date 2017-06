Der Bulle von Tölz - Abenteuer Mallorca

In dieser Folge wird die "Bullen"-Mama gemeinsam mit Rambolds Freundin 'Hasi' in Mallorca gekidnappt. Ottfried Fischer alias Benno Berghammer versucht gemeinsam mit Rambold den Entführern auf die Schliche zu kommen...

Endlich ein Wiedersehen mit Mama Resi, die in der Zwischenzeit auf Mallorca ein Wirtshaus mit bayerischen Schmankerln eröffnet hat.



Resi trifft zufällig Rambolds Freundin 'Hasi', die auf der Insel für diesen ein Restaurantprojekt betreut. Die beiden Frauen werden auf einer einsamen Landstraße gekidnappt und in ein Versteck in den Bergen verschleppt. Die Entführung galt eigentlich Hasi. Nun verlangen die Entführer von Rambold eine Million Lösegeld. Benno und Rambold beschließen, nicht die Polizei einzuschalten und Nadine, die gerade auf Mallorca Urlaub macht, die Ermittlungen leiten zu lassen.