Columbo - Doppelter Schlag ("Columbo - Double Shock")

Clifford Paris ist nicht mehr der Allerjüngste, deshalb tut er alles, um körperlich fit zu bleiben. Noch mehr beflügelt ihn, dass die attraktive Lisa Chambers ihn gern heiraten will, obwohl sie erheblich jünger ist als er. Doch am Tag vor der Trauung wird Clifford tot in seiner Villa aufgefunden.