In der Mordkommission von Split, einer der schönsten Städte an der kroatischen Adria, dominiert das Testosteron. Die neue Leiterin Branka Maric lässt sich davon aber wenig beeindrucken. Mit Witz und Charme versucht die junge Frau eine verzwickte Mordserie zu stoppen, die auch eine schmerzhafte persönliche Komponente beinhaltet. HÖRFILM!

Die neue Krimireihe führt den Zuseher in das jüngste EU-Mitgliedsland Kroatien, wo sich die Ermittlerin Branca Maric ( Neda Rahmanian ) als erste Leiterin einer von Männern dominierten Mordkommission behaupten muss. Im Auftaktfilm „Der Teufel von Split" muss die Kommissarin ihre Feuertaufe bestehen und bringt sich in Lebensgefahr, um ihren ersten Fall zu lösen. Neben malerischen Bildern der Küstenstadt wird aber auch der jugoslawische Bürgerkrieg thematisiert. Hat doch Ermittlerin Branca einen Bruder, der seit dem Krieg vermisst wird und auch ihr erster Fall hat mit den Kriegsverbrechen der Vergangenheit zu tun. Der zweite Film der Reihe „Der Kroatien-Krimi: Tod einer Legende" wird voraussichtlich im Oktober 2017 auf ORF ausgestrahlt werden.

Inhalt

Stolz verweist Kommissarin Branka Maric auf eine der höchsten Aufklärungsraten, bevor ihr nach langem Zögern endlich die Leitung der Mordkommission übertragen wird. Doch schon Brankas erster Fall hat es in sich und fordert der jungen Frau alles ab. Zwanzig Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs übt einer der damaligen Kämpfer offenbar blutige Rache. Nach und nach sterben die Mitglieder jener Einheit, in der auch Brankas älterer Bruder Marin gedient hat. Er wird seit dem Krieg vermisst und gilt als gefallen.



Film in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Neda Rahmanian (Branka Maric)

Lenn Kudrjawizki (Emil Perica)

Kasem Hoxha (Borko Vucevic)

Ralph Herforth (Jerko Novak)

Alma Prica (Tereza Remic)

Max Herbrechter (Tomislav Kovacic)

Katja Studt (Pathologin Vera)

REGIE

Michael Kreindl

DREHBUCH

Christoph Darnstädt

KAMERA

Stefan Spreer

MUSIK

Titus Vollmer