Der ehemalige Juwelendieb John Robie führt in seiner Villa in Cannes längst ein unbescholtenes Leben. Plötzlich sorgt ein Nachahmetäter für Schlagzeilen. Die Polizei glaubt, dass die 'Katze' ihre Beutezüge durch die Luxushotels der Riviera wieder aufgenommen hat. Jetzt muss John den Täter auf frischer Tat ertappen, um nicht selbst gefangen zu werden. Dabei lernt er nicht nur den Schmuck der wohlhabenden Mrs. Stevens, sondern auch deren bezaubernde Tochter Frances zu schätzen. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

GRACE KELLY

Das Märchenleben von Hollywoodschönheit Grace Kelly, die 1956 mit einer Traumhochzeit zur Fürstin Gracia Patricia von Monaco geadelt wurde, fand am 14. September 1982 ein jähes Ende: Aus ungeklärten Umständen kam ihr Auto, in dem sie gemeinsam mit Prinzessin Stefanie saß, von der Straße in der Nähe von Monaco ab und überschlug sich mehrmals über die Böschung. Ihre Tochter konnte schwerverletzt geborgen worden, für die 52-jährige Fürstin kam jede Hilfe zu spät.



Wie kaum eine andere Schauspielerin verkörperte sie das Image der "kühlen Blonden". Nach ihrem Durchbruch im Jahre 1952 mit dem Westernklassiker "Zwölf Uhr mittags" waren es vor allem die Hitchcock-Filme "Das Fenster zum Hof" (Rear Window, 1954), "Bei Anruf Mord" (Dial M for Murder, 1954) und "Über den Dächern von Nizza" (To Catch a Thief,1955), die sie zum Weltstar machten. 1954 wurde sie mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "Ein Mädchen vom Lande" ("The Country Girl") ausgezeichnet.