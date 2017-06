Land und Leute

Bauernhof mit Mehrwert – im Weinviertel in Niederösterreich können Menschen mit Behinderung Arbeitserfahrung sammeln. Kulinarisch geht es um burgenländische Weine aus der Rosalia, um eine Bauernsalami aus dem Süden Kärntens und wir zeigen welchen Stellenwert die heimische Geflügelproduktion hat.

Wie Behinderte Arbeitserfahrungen im Tourismus sammeln können. In Unternalb bei Retz im niederösterreichischen Weinviertel betreibt die Caritas der Erzdiözese Wien ein in dieser Art einzigartiges Projekt – nämlich den Biobauernhof Obenauf mit modern ausgestatteten Zimmern für Urlaubsgäste. Hier können Menschen mit Behinderung im Service, beim Frühstücksbuffet und in der Reinigung unter Anleitung von Fachkräften Arbeitserfahrungen im Tourismus sammeln.



Bauernhof OBENauf

Alfred Strohschneider

Kirchenfeldstr. 63

2070 Retz/Unternalb

Tel.: 02942/20115

Weine aus der Rosalia. Die Großlage Rosalia im Burgenland gilt unter Kennern als Geheimtipp für Rotweine, vor allem den Blaufränkischen. Drei Winzer erklären, was diese Region und ihre Lagen besonders auszeichnet.



Wein Burgenland

Hauptstraße 57

7082 Donnerskirchen

Tel. 02683/30197-15



Weingut Fischer

Rosenthalgasse 3

7023 Stöttera



Domaine Pöttelsdorf

Kellerweg 15

7023 Pöttelsdorf



Weingut und Heuriger Piribauer

Hauptstraße 71

7201 Neudörfl/Leitha

Jauntaler Bauernsalami. Das Jauntal im Süden Kärntens ist seit langem bekannt für Bauernsalami, die nach einer gut gehüteten Rezeptur von Hand und aus reinem Schweinefleisch hergestellt und in der regionalen Gastronomie vielfältig eingesetzt wird.



Stefan Pototschnig

Pribelsdorf 87

9125 Kühnsdorf

Tel.: 0664/ 1056641

Heimisches Geflügel. Puten- bzw. Hühnerfleisch wird in Österreich – wie auch in einem Mastbetrieb in Kirnberg an der Mank in Niederösterreich – unter strengsten Auflagen produziert. Die AMA möchte verstärkt darauf aufmerksam machen.