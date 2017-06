Reisezeit - Kurztrip St. Veit im Pongau, Salzburg

Sankt Veit im Pongau/Salzburg ist seit den 80er Jahren offiziell heilklimatischer Luftkurort. Das wissen die Bewohner ebenso zu schätzen wie die Gäste. Tageswanderungen, wie die Hochglocker Tour, in Begleitung von Gesundheitstrainern sorgen für Wohlbefinden, Zufriedenheit sowie körperliche und geistige Fitness. Nicht das Erreichen des Gipfels ist das Ziel, sondern der Weg an sich, mit wohltuenden Pausen. So wartet auf einen bereits nach dem Aufstieg der erste Liegestuhl - zur Erholung! Das hat auf der Salzburger Sonnenterrasse Tradition, denn die positive Wirkung von Liegekuren im St. Veiter Heilklima war bereits zu Kaisers Zeiten bekannt. Danach geht es auf breiten Forstwegen und schmalen Waldpfaden weiter. Dazwischen wird gekneippt, erneut gerastet und gejaust. Nicht allzu deftig, das versteht sich, denn ein voller Bauch marschiert nicht gern. Bis das Tourenziel nach 5 Stunden erreicht und die letzte und steilste Etappe der 14 km zurückgelegt ist: der 1590 hohe Hochglocker. Oben angelangt lautet das allgemeine Fazit: keiner ist müde, keiner ist ausgelaugt; der Gipfel zur inneren Harmonie und Zufriedenheit ist erklommen.