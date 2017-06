München 7 - Zwei Polizisten und ihre Stadt Der Mann im dunklen Anzug

Kaum im Dienst werden Xaver und Felix zum Einsatz gerufen. Ein Mann kann nicht in sein eigenes Haus, der Schlüssel steckt von innen, seine Frau und seine Tochter müssen aber zu Hause sein. Der gerufene Schlüsseldienst will sich gerade an die Arbeit machen, als die Ehefrau die Tür öffnet, mit einer erstaunlichen Aussage: Ihr Mann sei tot!

Bayerischer Schmäh in Polizeiuniform Prominente Darsteller, uriger Charme, verschmitzte Dialoge: In Franz Xaver Bogners legendärer Münchner Polizeiserie tummelt sich alles, was Rang und Namen hat in Bayerns Schauspielszene. Neben Kabarettgrößen wie Andreas Giebel und Monika Gruber kommt selbst TV-Star Christine Neubauer regelmäßig ans Set, um Bogners sympathisch-schlitzohrigen Figuren augenzwinkernd Leben einzuhauchen. Sie spielt die Marktfrau Elfi Pollinger, die sich mit Herz und Engagement für ihre Mitmenschen einsetzt. Mit dabei auch der in Brüssel geborene Austro-Star Julia Koschitz und Romy-Nominee ("Das Sacher - In bester Gesellschaft") als Freundin von Polizist Felix sowie Burgschauspielerin Dorothee Hartinger in der Rolle der Irmi Bartl.

Inhalt Xavers Tochter Irmi holt die Vergangenheit ein. Ungefragt taucht der leibliche Vater ihres Sohnes Maxi auf und drängt sich wieder in ihr Leben. Dass er eigentlich in der Versenkung verschwinden sollte, hat er offenbar vergessen. Schließlich war er nicht mehr als nur eine flüchtige Affäre für Irmi. Wie es der Teufel will, belauscht ausrechnet Maxi einen Streit zwischen den beiden und nimmt enttäuscht Reißaus. Mit Xavers Hilfe hofft Irmi, den Buben wieder zu finden. Eine großangelegten Suchaktion nimmt ihren Anfang.



Andreas Giebel (Xaver Bartl)

Florian Karlheim (Felix Kandler)

Julia Koschitz (Sandra Holzapfel)

Christine Neubauer (Elfi Pollinger)

Monika Gruber (Moni Riemerschmidt)

Dorothee Hartinger (Irmi Bartl)

Franz X. Bogner