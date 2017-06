Die Barbara Karlich Show Allein in den Urlaub? Das will ich nicht!

Es gibt Menschen, die - aus den unterschiedlichsten Gründen - nicht alleine verreisen wollen. Sei es, dass sie Angst davor haben die Herausforderungen nicht zu bewältigen, ihre Mahlzeiten ohne Gegenüber einnehmen zu müssen und all die schönen Erlebnisse mit niemandem besprechen zu können, oder weil als Single vieles einfach teurer kommt.

Rene, 67, Finanzkontroller in Pension aus Vorarlberg,

denkt gar nicht daran alleine zu verreisen und ist überzeugt: "Die schönsten Augenblicke im Urlaub machen zusammen einfach mehr Spaß. Schon der Gedanke daran, alleine Abend zu essen, löst in mir Unbehagen aus." In seiner vierzigjährigen Ehe ist Rene trotzdem sehr häufig ohne seine Frau verreist und hat Reisepartner über das Internet gesucht und gefunden. "Eifersuch hat dabei nie eine Rolle gespielt. Ich war stets treu, obwohl ich aus Kostengründen auch mit fremden Frauen in einem Doppelbett geschlafen habe."