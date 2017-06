Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Rufmord

Mitten in die Hochzeit von Sabrina und Robin platzt Mertens, ein geisteskranker Serienkiller, der aus einer psychiatrischen Klinik fliehen konnte. Er nimmt die Braut als Geisel, verschanzt sich in einem Schuppen und verlangt, da er bei der Flucht verletzt wurde, nach einem Arzt und einem Hubschrauber. In letzter Sekunde kann Karin den Killer unter Kontrolle bringen und Sabrina retten. Alles scheint gut gegangen zu sein, doch während die Hochzeit fortgesetzt wird, bricht Sabrina tot zusammen - Gehirnschlag. Die Familie macht Karin für das Unglück verantwortlich, ein Lokaljournalist startet eine Hetzkampagne.



Koproduktion RTL/ORF