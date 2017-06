Eco

Streitfall Pflegekosten: wer künftig für die Ausgaben aufkommen soll

Wir leben länger und das kostet. 5 Milliarden Euro gibt der Staat jetzt pro Jahr für Pflegeleistungen aus. Ausgaben, die auch in Zukunft weiter steigen werden: 2040 soll es schon doppelt so viele 80jährige geben wie heute. Derzeit werden die teuren Betreuungskosten im Heim in den meisten Fällen von der öffentlichen Hand finanziert, wenn die Mittel nicht ausreichen. Teilweise können aber Pflegeheime in bestimmten Bundesländern aufgrund des sogenannten Pflegeregresses auch auf das verwertbare Vermögen, auf Ersparnisse, Immobilien und sogar auf Schenkungen in den letzten Jahren zugreifen. Nun fordert die SPÖ eine Abschaffung des Pflegeregresses und will dies mit einer Erbschaftssteuer gegenfinanzieren. Der politische Konflikt ist programmiert. ECO hat sich Lösungsvorschläge für das Pflegedilemma angeschaut. Bericht: Lisa Lind